Facebook Instagram

Praia Fluvial de Foz D'Égua

Há 1h e 51min
Mais Vistos
00:03:52
Big Brother
Viriato chora com tema sensível que o destruiu
tvi
00:06:44
Big Brother
Noite de terror? «O Bruno quer que desistam e vão atrás dele»
tvi
00:04:19
Big Brother
Tudo passado e em lágrimas de desespero. O relato da noite de terror na casa
tvi
00:02:39
Big Brother
Lágrimas e desespero. O que se passou durante a noite? «Foi horrível»
tvi
Destaques IOL
Tragédia
Família de 5 morre num trágico acidente de automóvel. Três eram crianças entre os 2 e 12 anos
Violência
De férias em família, homem tenta afogar a nora na piscina. Neta de 9 anos viu tudo e foi em socorro da mãe
Receitas
Este bolo de maçã e noz é delicioso e super fácil de fazer. Espreite a receita
Alimentos
Só precisa de fazer isto para manter os alimentos frescos
Mais Lidas
Mae mata filho
Mãe mata filho, de 35 anos, e desmembra o corpo com a ajuda da esposa dele
Amor por Acaso
Lara e João conheceram-se em Marrocos. Três semanas depois, ele largou tudo para a reencontrar em Portugal
cnn
Dois às 10
Com 24 anos, Miguel Moura é pai e padrasto: «Muita gente não sabe, porque eu...»
tvi
Margarida Corceiro
Esquece os chinelos básicos, segue o exemplo de Margarida Corceiro
versa
Inglaterra
Atenção, Amorim: presidente do Besiktas garante que quer Jadon Sancho
maisfutebol
Margarida corceiro
Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia acha-se esperta, mas Talu e Eva enganam-na