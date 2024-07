Praia fluvial do Vimieiro: o refúgio ideal para um dia de lazer em família

A praia fluvial do Vimieiro, situada em São Pedro de Alva, é um verdadeiro tesouro escondido no concelho de Penacova, no distrito de Coimbra. Este pequeno paraíso é um destino imperdível para quem procura beleza natural e tranquilidade.

Com uma paisagem deslumbrante, a praia fluvial do Vimieiro destaca-se pela sua água cristalina e convidativa, perfeita para mergulhos refrescantes. O local é extremamente bem cuidado, proporcionando um ambiente agradável e seguro, ideal para famílias com crianças.