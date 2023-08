Praia fluvial no centro de Portugal conquista pelas quedas de água

Hoje às 15:47

É até ao distrito de Castelo Branco, no concelho de Vila de Rei, que vamos à procura de uma praia fluvial que parece um pequeno paraíso no meio da paisagem rochosa. Falamos da Praia Fluvial do Penedo Furado.

Poderia ser apenas mais uma praia fluvial de águas cristalinas, mas as pequenas cascatas que surgem à sua volta fazem com que a Praia Fluvial do Penedo Furado não seja apenas um sítio ideal para mergulhos de verão, como também um ponto a conhecer e apreciar.

A água límpida é pouco profunda, o que faz com que esta praia em Vila de Rei seja indicada para as famílias. Além disso, o local permite fazer escalada, rappel, canoagem ou slide.

Nesta praia há também um miradouro, com o mesmo nome, de onde é possível admirar as paisagens de serras e montes, a ribeira do Codes, a albufeira da Barragem do Castelo do Bode e algumas casas das aldeias e vilas em volta.

Nesta zona também se pode ver um pouco do passado do mundo. A alguns metros da praia encontra-se a “Bicha Pintada”, um fóssil que se acredita que possa ter mais de 480 milhões de anos.

Para quem visitar esta praia, um ponto a não perder é a Cascata do Penedo Furado que fica a uns minutos da praia. Para lá chegar, basta percorrer os Passadiços.

A Praia Fluvial do Penedo Furado tem vários serviços de apoio, entre eles um bar, parque de merendas, parque infantil e balneários.