Presentes a menos de 15 euros: luvas de inverno best-seller da Amazon para usar o telemóvel sem as tirar

Este artigo pode conter links afiliados*

As luvas de inverno da Amazon com mais de 17 mil avaliações e 4,3 estrelas custam menos de 14 euros e são ideais para quem precisa de manter as mãos quentes sem abdicar da funcionalidade. Com compatibilidade para ecrãs táteis em três dedos, forro interior em felpa, tecido corta-vento e padrão antiderrapante na palma, são perfeitas para ciclismo, corrida, condução ou simplesmente andar na rua. Disponíveis do tamanho S ao XL, venderam mais de 400 unidades só no mês passado — e são uma excelente ideia para prenda de Natal.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.