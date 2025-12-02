Facebook Instagram

Presentes a menos de 15 euros: luvas de inverno best-seller da Amazon para usar o telemóvel sem as tirar

Hoje às 12:48

Este artigo pode conter links afiliados*

As luvas de inverno da Amazon com mais de 17 mil avaliações e 4,3 estrelas custam menos de 14 euros e são ideais para quem precisa de manter as mãos quentes sem abdicar da funcionalidade. Com compatibilidade para ecrãs táteis em três dedos, forro interior em felpa, tecido corta-vento e padrão antiderrapante na palma, são perfeitas para ciclismo, corrida, condução ou simplesmente andar na rua. Disponíveis do tamanho S ao XL, venderam mais de 400 unidades só no mês passado — e são uma excelente ideia para prenda de Natal.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Mais Vistos
00:02:16
Secret Story
Ana apanha Pedro a fazer massagem especial a Marisa e fica em choque
tvi
00:04:52
Secret Story
«Passou de abajur a gata assanhada» Concorrentes comentam prestação de Inês
tvi
00:05:52
Secret Story
Ela nem esperava. Voz faz inédito a Liliana: «Pode tirar...»
tvi
00:07:11
Secret Story
Leandro ataca Liliana: «Triste é andares a fazer essas figurinhas»
tvi
Destaques IOL
Desumidificador
Como fazer pequenos desumidificadores para roupeiros: só precisa de sal grosso e amaciador
Como limpar bolor nas juntas dos azulejos
Como limpar bolor nas juntas dos azulejos sem comprar produtos caros
Lavar lençóis
Truques para ter a cama sempre com a sensação de 'feita de lavado' (entre lavagens)
Tosse
A tosse ficar pior à noite? Médico alerta para um dos erros mais comuns nos quartos
Mais Lidas
Dois às 10
Antiga apresentadora da TVI sofre AVC grave: «Envio os meus votos de força e esperança»
tvi
Big Brother
Ainda se lembra da 'mean girl' do Big Brother? Três anos depois, é mãe e vive um romance com um futebolista
tvi
Historias de amor
Éramos felizes até ao dia em que a nossa vida mudou para sempre: «Mesmo assim, não consegui abandoná-la»
Idosos
Ajudar os pais não é uma opção, é uma obrigação. Tribunal obrigou filha com salário mínimo a pagar pensão de alimentos à mãe
cnn
Mercado
Rui Patrício: segue-se o fim da carreira
maisfutebol
Guerra
Putin rejeita propostas "inaceitáveis" da Europa para o acordo de paz. E avisa: "Se a Europa quiser guerra, estamos prontos"
cnn