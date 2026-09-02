Promoção semanal da Action de 2 a 8 de setembro

Hoje às 14:30
Mais Vistos
Boris atira-se para a piscina com Vanessa no colo. Veja o momento completo
00:02:37
Big Brother
Boris atira-se para a piscina com Vanessa no colo. Veja o momento completo
Por esta ninguém esperava: Boris é amigo de um artista famoso e faz questão que ele esteja na final
00:02:26
Big Brother
Por esta ninguém esperava: Boris é amigo de um artista famoso e faz questão que ele esteja na final
Criança vê o pai a matar a mãe no corredor de um hotel no Algarve. Menino faz hoje 4 anos
00:02:10
TVI - Em cima da hora
Criança vê o pai a matar a mãe no corredor de um hotel no Algarve. Menino faz hoje 4 anos
«Isto é o Nuno...»: Concorrente emociona-se com as palavras dos colegas
00:05:16
Big Brother
«Isto é o Nuno...»: Concorrente emociona-se com as palavras dos colegas
Destaques IOL
Faz frente à Primark, à IKEA e ao Lidl ao mesmo tempo: as novidades da loja que é uma ‘loucura’ de preços baixos
Preços baixos
Faz frente à Primark, à IKEA e ao Lidl ao mesmo tempo: as novidades da loja que é uma ‘loucura’ de preços baixos
GNR alerta para nova burla que pode deixar a conta bancária a zeros. Fraude chega por carta física
GNR burla
GNR alerta para nova burla que pode deixar a conta bancária a zeros. Fraude chega por carta física
Reconhece este homem? Estava longe de imaginar que um dia seria uma estrela da TVI
TVI
Reconhece este homem? Estava longe de imaginar que um dia seria uma estrela da TVI
Brilhou no casamento de Gilmário Vemba ao lado do marido, que arrasta multidões nos palcos em Portugal
Casamento Gilmário Vemba
Brilhou no casamento de Gilmário Vemba ao lado do marido, que arrasta multidões nos palcos em Portugal
Mais Lidas
Processo de renovação da carta de condução mudou. Estas são as novidades
Renovação da carta
Processo de renovação da carta de condução mudou. Estas são as novidades
A mãe é uma das mulheres mais bonitas da televisão portuguesa e o pai brilhou no futebol. Sabe quem é?
A mãe é uma das mulheres mais bonitas da televisão portuguesa e o pai brilhou no futebol. Sabe quem é?
Carlos Areia radiante com notícia dada por Rosa Bela: «Ficou surpreendido, mas muito contente»
Dois às 10
Carlos Areia radiante com notícia dada por Rosa Bela: «Ficou surpreendido, mas muito contente»
Catarina Miranda muda-se para nova casa com piscina. E a decoração faz lembrar um resort de luxo
Big Brother
Catarina Miranda muda-se para nova casa com piscina. E a decoração faz lembrar um resort de luxo
OFICIAL: avançado do Alverca contratado em maio é vendido três meses depois
Incrivel
OFICIAL: avançado do Alverca contratado em maio é vendido três meses depois
Cantor português morre em trágico acidente: «Ficam as boas músicas e a alegria contagiante com que animava as festas»
Cantor português morre em trágico acidente: «Ficam as boas músicas e a alegria contagiante com que animava as festas»