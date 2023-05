Psicóloga aponta as 8 frases tóxicas que nunca deve dizer numa relação amorosa

28 abr, 13:54

Ter uma atitude de desprezo ou um comportamento passivo-agressivo faz com que um dos elementos do casal assuma uma posição de superioridade e ataca o caráter do outro. Usar sarcasmo, ironia ou frases ditas “a brincar” mas que magoam o outro, minam o bem-estar da outra pessoa e condena a relação ao fracasso.

A psicóloga Cortney S. Warren, especializada em terapia de casal e formação na Harvard Medical School, explica ao site norte-americano CNBC as frases e comportamentos mais tóxicos que pode haver numa relação.

