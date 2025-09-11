Facebook
QI do filho mais velho de Paulo Futre está entre os mais altos do mundo
Ontem às 16:25
00:05:08
Big Brother
O momento mais aguardado de Catarina Miranda: «Este é o primeiro beijo que vou dar ao Afonso»
tvi
00:03:23
Big Brother
«Estás-te a apaixonar novamente por mim?»: Jéssica Vieira surpreende Afonso Leitão com pergunta inesperada
tvi
00:04:20
Big Brother
«Tu estás a gostar dela, não é?»: Afonso Leitão quebra o silêncio
tvi
00:00:55
Big Brother
Finalistas rendem-se à escolha hilariante dos portugueses para o último jantar
tvi
João Félix
Sala de cinema, 11 casas de banho, campo de futebol privado. Entre na mansão de luxo onde vivia João Félix
Paulo Futre jr
QI do filho mais velho de Paulo Futre está entre os mais altos do mundo
Tragédia
Estes pais guardaram uma madeixa de cabelo do filho que morreu 30 horas após nascer. Vídeo está a comover o mundo
Metreologia
O verão ainda não acabou: as temperaturas vão aumentar até aos 35ºC
Ze lopes
Apresentador da TVI emociona com desabafo pessoal: «Passei por um grande drama familiar na infância...»
Turquia
Jota Silva no Besiktas por empréstimo com opção de compra
maisfutebol
Alexandra Lencastre
Todos a conhecem por Alexandra Lencastre, mas o seu nome verdadeiro poderá ser uma surpresa para os fãs
Unhas
Gel ou gelinho? Já só queremos fazer as unhas de Charlene do Mónaco
versa
Sporting
Sporting duplica os capitais próprios (mas ainda não chega)
maisfutebol
Sporting
Benfica ou Sporting: afinal quem paga mais em salários?
maisfutebol