Quatro vezes mais barato que um topo de gama e com nota máxima: o aspirador que os homens estão a adorar

O VACTechPro V15 é um aspirador sem fios que se destaca por aliar um bom desempenho a um preço acessível, tendo já ultrapassado as 10 mil unidades vendidas no último mês e mantendo uma avaliação de 4,4 estrelas na Amazon. Este modelo combina potência, motor forte e sucção eficiente, auxiliado por uma escova rotativa em V com luz LED para detetar sujidade, e inclui um filtro HEPA para um ambiente mais saudável. Com apenas 2,4 kg e design ergonómico, é leve, versátil e pode ser convertido num aspirador portátil, possuindo uma bateria extraível com autonomia até 35 minutos em modo ECO, o que garante praticidade. Muitos utilizadores, nomeadamente do público masculino, elogiam a sua eficiência, robustez e a excelente relação qualidade-preço, que se encontra atualmente em 94,05€.