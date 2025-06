Quem experimentou diz que é melhor que a Dyson. E custa bem menos

A escova de ar quente AirGlam da Cecotec surge como uma alternativa acessível ao famoso Dyson Airwrap, oferecendo resultados profissionais a uma fração do preço. Com motor digital brushless de alta rotação, 14 acessórios intercambiáveis e tecnologia Coanda, permite alisar, modelar, secar e dar volume ao cabelo sem o danificar. O controlo inteligente de temperatura, o revestimento cerâmico com queratina e a função de limpeza automática tornam este equipamento uma escolha completa para quem procura versatilidade, rapidez e cuidados capilares de excelência — sem comprometer o orçamento.