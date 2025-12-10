Facebook
Rabanadas
Hoje às 12:33
00:03:33
Secret Story
Um momento hilariante que quase levou Pedro a ter um "fanico". O motivo? A cama de Liliana e Fábio
tvi
00:04:13
Dois às 10
Mulher no Montijo manteve filho doente preso com trela à sanita durante 3 anos: «A polícia nunca viu nada igual»
tvi
00:04:57
Secret Story
«Quem é o mais leal?»: Marisa defende Pedro com 'unhas e dentes'
tvi
00:13:29
Secret Story
Leandro escolhe Pedro como maior surpresa pela negativa. Esta foi a reação do concorrente
tvi
Saude
Natal sem muitos excessos? Influencer portuguesa partilha as recomendações da sua nutricionista
Receitas de Natal
Receita de rabanadas está a ficar viral no TikTok e vem da avó de um ator português
Dicas
Não tem ideias do que oferecer ao seu amigo secreto ou familiar? Damos-lhe 10 sugestões
Lojas
Fomos à rival da IKEA e encontrámos roupa de cama por menos de 12 euros
Criscilla Anderson
Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro
Famosos
Margarida Pinto Correia quebra o silêncio, após a morte da irmã Clara Pinto Correia
selfie
Famosos
Após alegada traição e separação, Daniel Gregório feliz com pessoa especial: "Sonho tornado realidade"
selfie
Anita Guerreiro
TVI de luto pela morte de famosa atriz, menos de um mês depois de ter celebrado o seu aniversário
Guerra na Ucrânia
Rússia explica por que motivo rescindiu o acordo militar com Portugal
cnn
Mulheres bonitas
É uma das mulheres mais bonitas da televisão portuguesa - e agora os estrangeiros também estão a reparar nela