Facebook Instagram

Raquel Bollo

Há 7 min
Mais Vistos
00:01:10
Secret Story
Beijo quente ao amanhecer: Liliana e Fábio celebram o «primeiro Natal juntos»
tvi
00:04:07
Secret Story
Inesperado! Dylan assume já conhecer Vera cá de fora
tvi
00:04:01
Secret Story
Caos na casa: Liliana e Pedro Jorge perdem a cabeça - com Marisa à mistura
tvi
00:03:27
Secret Story
Lágrimas sem fim: Liliana teme o que a espera fora da casa
tvi
Destaques IOL
Segurança
Nova atualização do Instagram mostra a localização em tempo real e pode pôr utilizadores em risco. Desative esta opção
Exercicio fisico
Perder peso sem muito esforço? Experimente este método japonês que está a dar que falar
Tragédia
Menina de 6 anos morre em incêndio provocado por cigarro eletrónico deixado a carregar no quarto
Lavandaria
O truque de lavandaria que ninguém lhe contou: faça isto à roupa antes de a meter na máquina
Mais Lidas
Miss portugal
Foi considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal nos anos 90. Hoje, ajuda outras pessoas a alcançarem sucesso
Arábia Saudita
Sérgio Conceição assinou com o Al Ittihad e já tem equipa técnica
maisfutebol
Mau tempo
Há uma nova tempestade no Atlântico que se está a transformar num furacão
cnn
Dois às 10
Sandro e a namorada têm 22 anos de diferença: «Não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho»
tvi
Cristiano Ronaldo
Histórico: Cristiano Ronaldo é primeiro bilionário do futebol
maisfutebol
Guerra
"Algo novo e perigoso está a acontecer": von der Leyen diz que "é hora de chamar as coisas pelo nome: guerra híbrida"
cnn