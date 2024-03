Receita caseira para acabar com o mofo nos armários

Há 1h e 37min

É uma receita muito simples e económica. Uma dica que vai ajudar a ter os armários sem mofo e a cheirar sempre bem

Se tiver recipientes de plástico prontos a ir para o lixo, não os deite fora. Depois de bem limpos, aproveite-os para fazer pequenos desumidificadores anti-mofo que vão deixar o interior de armários, baús ou qualquer outro local com humidade com um odor agradável.

Siga os passos:

Faça alguns furos na tapa da caixa para haver circulação de ar (veja no vídeo abaixo como furar com um garfo aquecido no fogão)