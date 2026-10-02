Eleve a sua experiência com acesso exclusivo.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Emprego
Maxmat
Pesquisa
Pesquisar
Receita de Batata Recheada, por Fábio Belo
Há 1h e 43min
Mais Vistos
00:06:53
Dois às 10
Gonçalo Quinaz já sabe o que originou a saída de Cristiano Ronaldo da Seleção Nacional: «É a verdadeira história»
00:20:34
Big Brother
Casa em alerta! Concorrentes enfrentam desafio matinal
00:03:47
Big Brother
Houve beijo? Diogo Cunha salta para cima de Helena Isabel no confessionário
00:05:23
Big Brother
Helena Isabel prega partida a Miguel Vicente. E a reação do concorrente deixa os colegas a chorar a rir
Destaques IOL
Camisola 7
Depois de Cristiano Ronaldo "deixar" a Seleção, há um novo herdeiro da camisola 7 e vai usá-la já hoje. Saiba quem é
José Castelo Branco
De fato e gravata, cabelo curto e desmaquilhado: José Castelo Branco surge irreconhecível ao lado de mulher famosa
Cristiano Ronaldo
Esta foi a reação discreta que Georgina Rodríguez teve depois de Cristiano Ronaldo "abandonar" a Seleção. E quase ninguém notou
Vida longe da televisão
Foi capa da Playboy e uma das mulheres mais sexy de Portugal. Aos 49 anos, apresentadora mostra como é a sua vida longe da televisão
Mais Lidas
Este é o novo carrão de Lourenço Ortigão. Modelo de luxo é perfeito para famílias
Seleção
Liga das Nações: Dinamarca expõe erro de Portugal que podia ter saído caro
Dinamarca-Portugal
Depois de celebrar à Ronaldo, Hojlund empurra Jesus no fim do jogo
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Dois às 10
«Foi esse o verdadeiro motivo»: ex-futebolista revela o que levou Cristiano Ronaldo a abandonar a Seleção Nacional
Atriz que participou em Morangos com açúcar e Queridas Feras morre aos 78 anos
Big Brother
Cristina Ferreira faz revelação bombástica sobre o Big Brother All Stars. E a "mudança" pode chegar já este domingo
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
Casamento
Há quatro anos, o casamento dela parou o País. Agora, a filha de um dos casais mais admirados da televisão revela fotos nunca vistas da cerimónia
Gabardine Lidl
Vai agradecer-nos esta dica: chegaram ao Lidl as gabardines de que todas precisamos
Molas da roupa
Parece um detalhe, mas pode fazer diferença: está a usar as molas da roupa da forma certa?
Mercadona
Ainda faltam dois meses para o Natal, mas a Mercadona acaba de lançar dois presentes que vão voar das prateleiras
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
It’s Bananas
Casal criou um jogo para entreter a família. A brincadeira transformou-se num negócio milionário
Euribor
Vale a pena mudar o crédito da casa para taxa mista?
Reforma feliz
Estes são 3 hábitos dos reformados que são mais felizes
Batata-doce assada
O outono pede comidinhas de conforto: Esta receita de batata-doce recheada vai aquecer-lhe o coração e deixá-lo de água na boca
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Conferencia Human
Do talento à inteligência artificial: como a Human tem acompanhado as mudanças nas empresas
Morte do pai
"Não me largaram a mão": Rosto da TVI recorda morte do pai e declara-se a pessoas especiais (e bem conhecidas) que o 'salvaram'
Mudança de visual
De cabelo comprido, loiro e com uma barba enorme. Galã da TVI surge quase irreconhecível em novas fotos estão a dar que falar
Concertos janeiro
Banda que marcou Portugal nos anos 90 volta a Lisboa e Porto
Cronos
Morreu Conrad Thomas Lant. Tinha 63 anos
Marco Paulo herança
Dois anos após a morte de Marco Paulo, luta pela herança sobe de tom: Eduardo Ferreira acusa Toni de ameaças e prepara ação em tribunal
Georgina Rodríguez
Muito luxo e uma mensagem subliminar para Cristiano Ronaldo: Georgina Rodríguez volta a abrir as portas da mansão e deixa escapar detalhe íntimo
Cristiano Ronaldo
O "Efeito Cristiano Ronaldo" já está a afetar a Seleção Nacional: começa agora o problema que pode valer milhões
Obesidade
Se tem excesso de peso, atenção: o seu coração pode estar a perder a capacidade de relaxar
Acidente de barco
Bombeiro acusado de crimes sexuais foi dado como morto há três anos. Autoridades admitem agora que morte possa ter sido encenada
Cristina Ferreira
"Desistiu literalmente de viver": Cristina Ferreira abre o coração para contar momento familiar delicado. A história arrepia
Negligência infantil
Quatro crianças, incluindo um bebé de dois meses, encontradas sozinhas em casa. Mãe estaria num cruzeiro
Cristiano Ronaldo
Há uma coincidência familiar triste no dia da saída de Cristiano Ronaldo da Seleção que comoveu os fãs. Ficará na história do jogador
Cristiano Ronaldo
Katia Aveiro quebra silêncio? Após saída polémica de Cristiano Ronaldo da Seleção, irmã do craque deixa mensagem inesperada
Ninja Foodi FlexDrawer
De 274 para 162€? Esta air fryer tem dois compartimentos e está com 41% de desconto
Quimioterapia
Ela descobriu que estava grávida enquanto ele lutava contra um cancro: este famoso casal português 'esconde' uma história de vida que poucos conhecem
Festa de Ofertas Prime
Dois dias de ofertas na Amazon: Festa de Ofertas Prime acontece a 6 e 7 de outubro
Insónia crónica
IA identificou pessoas com insónia crónica com 92% de precisão. Estudo português traz conclusões surpreendentes
Tecnologia na gaveta
Tem tecnologia que já não usa em casa? Saiba que pode estar a perder dinheiro
Camisola 7
Depois de Cristiano Ronaldo "deixar" a Seleção, há um novo herdeiro da camisola 7 e vai usá-la já hoje. Saiba quem é
Kindle Amazon
47% de desconto: este Kindle é o companheiro perfeito para quem lê em todo o lado
Demência frontotemporal
Foi diagnosticado com demência e afastou-se dos holofotes. Quatro anos depois, ator surge ao lado da filha em foto arrepiante
Envelhecimento
Chocou quando apareceu grávida aos 55 anos. Agora, quase aos 60, diva da televisão mostra-se na melhor forma física de sempre
Liliana Filipa
Liliana Filipa já pensa na decoração da casa que está a construir e revela nova obsessão: “Só neste estive três horas”
José Castelo Branco
De fato e gravata, cabelo curto e desmaquilhado: José Castelo Branco surge irreconhecível ao lado de mulher famosa
Cristiano Ronaldo
"Invejosos, desdenhosos, ignorantes": Após Cristiano Ronaldo deixar a Seleção, Elma Aveiro deixa recado implacável
Cristiano Ronaldo
Esta foi a reação discreta que Georgina Rodríguez teve depois de Cristiano Ronaldo "abandonar" a Seleção. E quase ninguém notou
Revolut
Revolut promove a independência financeira dos universitários
Últimas
Greve dos tripulantes da easyJet
"Uma demonstração de força": primeiro dia de greve dos tripulantes da easyJet teve uma "adesão de 100%"
Esperança média de vida
Esperança média de vida recupera para níveis pré-pandemia. Doenças cardiovasculares continuam a ser a principal causa de morte no mundo
Marta Ortega
Marta Ortega provou outra vez o poder da Zara com vestido que já ninguém consegue comprar
Loures
Esfaqueou o amigo de 14 anos na cabeça e deixou-o para morrer: jovem de 17 anos fica em prisão preventiva
Casamento
Há quatro anos, o casamento dela parou o País. Agora, a filha de um dos casais mais admirados da televisão revela fotos nunca vistas da cerimónia
Famosos
António Leal e Silva toma decisão e revela: "Não posso deixar esta história a meio"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Liga das Nações
Portugal-Noruega terá arbitragem 100 por cento italiana
Internacional
Noruega muda de guarda-redes para o jogo contra Portugal
Dois às 10
Tudo começou com uma gripe. Hoje, Gabriel precisa de dois transplantes para sobreviver: «Sinto-me muito desesperado»
Praia da Almaragem
Incêndio destrói restaurante de luxo na Praia do Almargem. Fogo reacendeu de madrugada
FC Porto
Samu: a lesão, Farioli e o que ficou por contar da saída do At. Madrid
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Inglaterra
Manchester City apresenta último recurso contra acusações
Cristiano Ronaldo
Cartaz de apoio a Ronaldo e crítica a Jorge Jesus é retirado da Cidade do Futebol em menos de uma hora
Gabardine Lidl
Vai agradecer-nos esta dica: chegaram ao Lidl as gabardines de que todas precisamos
Guerra
Energia, refugiados e escolas: Putin prepara-se para abandonar as regras numa escalada definitiva da guerra
Saúde
Passou 20 anos a tratar uma doença que não tinha, mas uma segunda opinião revelou o verdadeiro diagnóstico
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Seleção
«O problema de Cristiano Ronaldo é quem o rodeia...»
Dois às 10
Daniel estava à porta de casa quando ficou com a vida destruída: «Fiquei caído no chão»
Famosos
Ricardo Quaresma faz esclarecimento que envolve Cristiano Ronaldo
Big Brother
Foi polémica e a sua relação deu que falar. Agora investiu numa mala de luxo e nós sabemos o modelo e o valor
Christa Pike
Já é conhecido o estado de Christa Pike, a mulher que sobreviveu a duas injeções letais no Tennessee
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Federação Portuguesa de Futebol
E depois do adeus de CR7? Patrocinadores da FPF assegurados até 2030
História
"Enquanto outros amigos já percorreram 100 países", este casal tem dez filhos e chega a gastar 9 mil euros por mês
Transexuais
Transexuais acordam partidos de direita
Molas da roupa
Parece um detalhe, mas pode fazer diferença: está a usar as molas da roupa da forma certa?
Big Brother
«Já não estás completamente apaixonado?»: Filipe Delgado apanhado de surpresa com pergunta inesperada. E a resposta pode chocar
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Mercadona
Ainda faltam dois meses para o Natal, mas a Mercadona acaba de lançar dois presentes que vão voar das prateleiras
«O melhor da vida és tu»: um dos casais mais adorados do país vive momento de grande paixão
Basquetebol
Basquetebol: DAZN garante direitos das competições nacionais
Avião Israel
"Não podia deixar que morressem todos": herói do voo da Flydubai revela pela primeira vez o que aconteceu
It’s Bananas
Casal criou um jogo para entreter a família. A brincadeira transformou-se num negócio milionário
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Premier League
Federação Inglesa reage ao caso City: «Tomaremos medidas»
Universidade Nova
Governo veta Pacheco Pereira e Seixas da Costa na Nova
Eurostat
Poupança das famílias na zona euro recua para 14,2% no 2.º trimestre
Famosos
Do festejo "à Ronaldo" ao empurrão a Jorge Jesus: jogador dinamarquês gera polémica no relvado
Euribor
Euribor sobe a três, seis e 12 meses
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Euribor
Vale a pena mudar o crédito da casa para taxa mista?
Dicas
Carrega três segundos neste botão da máquina de lavar? Há uma função que pode estar a ignorar
Big Brother
As imagens falam por si: Este foi o momento íntimo entre Helena Isabel e Diogo Cunha que está a explodir a internet
Preço dos combustíveis
Subida do preço dos combustíveis: 3 formas de reduzir o impacto no orçamento
Naza
Equipa responsável pelo documentário "Naza" falou com mais de 100 fontes sobre as ações de Israel em Gaza
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
«Eu estou aqui»: Cristina Ferreira recorda gesto de Manuel Luís Goucha que nunca esquecerá
Reforma feliz
Estes são 3 hábitos dos reformados que são mais felizes
Famosos
"Por que é que continuas a voltar para uma relação que sabes que não te faz bem?", por psicóloga Inês Miranda
Batata-doce assada
O outono pede comidinhas de conforto: Esta receita de batata-doce recheada vai aquecer-lhe o coração e deixá-lo de água na boca
Conferencia Human
Do talento à inteligência artificial: como a Human tem acompanhado as mudanças nas empresas
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Internacional
República Dominicana de Pablo Rosario goleada pelo Haiti
Dois às 10
«Foi esse o verdadeiro motivo»: ex-futebolista revela o que levou Cristiano Ronaldo a abandonar a Seleção Nacional
FP-7
Pesa 200 quilos e pode atingir uma distância máxima de 250 quilómetros: o que se sabe sobre o novo míssil balístico ucraniano usado em combate
SofaScore
FC Porto: Chris Smalling oscila entre o fiável e o... macio
Dalila Carmo surpreende com desabafo raro: «Cheguei a acreditar que a dor era o caminho»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais
Ficha Técnica
Política de Privacidade
Política de Cookies
Gerir Consentimento
Publicidade
IOL
TVI
TVI Player
CNN
Maisfutebol
Selfie
SOL
VERSA
AWAY
TVI PASS
COPYRIGHT © 2026 IOL.PT