Receita na air fryer

Hoje às 14:50
Portugal
Esqueçam a Disneyland, dizem jornalistas americanos. "O sítio mais feliz do mundo" está em Portugal
Fábio Belo
OPINIÃO I O Zé entrou, a Carina saiu e nós ficámos à espera do divórcio
Tragédia
Mãe ralhou com filho de nove anos e o impensável aconteceu: menino matou-a perante o horror do irmão mais velho
Receita
Receita para aquela marmita ou jantar de ultima hora: fácil, rápida e barata
Famosos
Miguel Moura: "Hoje, num abrir e fechar de olhos, ficamos sem os nossos filhos"
selfie
Zé
Zé, noivo de Liliana do "Secret Story 9", surpreende com novo look e recebe onda de apoio
Tragédia
Mãe ralhou com filho de nove anos e o impensável aconteceu: menino matou-a perante o horror do irmão mais velho
Restaurantes
Para Ljubomir Stanisic, "o melhor choco frito" está a 20 minutos de Lisboa
versa
Historias de amor
Aos 70 anos tenho uma relação com um homem de 45. E não nos conseguimos largar
Doenças cardiovasculares
"A maior parte das pessoas não se apercebe porque não dói". Há um tipo de doença que mata mais do que qualquer outro em Portugal
