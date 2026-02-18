Facebook
Refúgio Saltus
Há 24 min
Mais Vistos
00:01:05
1ª Companhia
Rui Freitas arrasta a asa à enfermeira Catarina e leva um redondo «Não!»
tvi
00:00:31
1ª Companhia
Hilariante: Instrutor Andrade imita Rui Freitas e gera muitas gargalhadas
tvi
00:05:30
1ª Companhia
Risos: Filipe Delgado recorda vida de atleta com os recrutas e instrutores
tvi
00:04:01
1ª Companhia
Emoção sem fim: Instrutora deixa recrutas em lágrimas com discurso motivador
tvi
Destaques IOL
Viagens
As ilhas onde está sempre bom tempo ficam a apenas duas horas de Portugal
Férias 2026
É mais barato do que o Algarve e está sempre calor: vale a pena ir a este destino de sonho nas férias
Férias 2026
Sem sair da Europa, descobrimos uma praia com águas cristalinas e temperatura até 28 graus
Novidades
Capas de edredão bonitas e baratas? Há uma nova oportunidade a não perder no Continente
Mais Lidas
Vacinação
DGS e Infarmed vão ter de explicar reações adversas às vacinas
Dois às 10
Atriz que brilhou na TVI sofre com doença da mãe: «Neste momento acho que preferia que já não estivesse cá»
tvi
Famosos
Revelados detalhes acerca da separação de Marco Costa e Carolina Pinto: "Em outubro..."
selfie
Instrutor Joaquim
Fora da base e sem farda: Instrutor Joaquim partilha fotografia inédita
Humidade
Humidade e bolor nas paredes: esta espuma poderosa do Pingo Doce resolve em 10 minutos
Benfica
«Os pretos no devido lugar»: Vini Jr. recupera golo apontado na Luz
maisfutebol