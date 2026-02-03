Facebook
Renove o seu quarto com estes edredons da Primark por apenas 15 euros
Hoje às 13:08
00:02:02
1ª Companhia
Está mesmo grávida? Noélia vai à enfermaria e toma a decisão de peso
tvi
00:10:07
Dois às 10
Cláudio Ramos questiona André Ventura: «Porque é que acha que eu voto Seguro?»
tvi
00:02:58
1ª Companhia
Andrea Soares é altamente repreendida pelo Comandante pelo e Instrutor Chefe: «O desrespeito foi enorme»
tvi
00:03:50
Dois às 10
Após assistir a imagens, Cristina Ferreira confronta André Ventura: “Tenho de lhe dizer isto”
tvi
Resgate
Menino de 13 anos nadou durante 4 horas para salvar a mãe e os irmãos após terem sido arrastados pelo mar
Novidades
Renove o seu quarto com estes edredons da Primark de apenas 15 euros
Saude
“Cinco minutos fazem a diferença”: estudo revela que este exercício pode aumentar a longevidade em 30%
Dicas
É por isto que se deve colocar sal na sanita todas as noites
José Moutinho
Todos conhecem o Comandante José Moutinho, mas poucos viram a mulher que lhe roubou o coração. Nós mostramos
Dois às 10
Perante André Ventura, Cláudio Ramos revela em quem vai votar nas eleições Presidenciais. Esta foi a reação do líder do Chega
tvi
Rosa bela
Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»
Tempestade leonardo
Vem aí vento e chuva forte outra vez: é por aqui que vai entrar a tempestade Leonardo
away
Filipe Delgado
De chorar a rir! Filipe Delgado volta a ficar viral depois de novo pedido insólito
Filipe Delgado
Mais de 1 milhão de pessoas viram: Instrutor Joaquim reage à imitação viral de Filipe Delgado