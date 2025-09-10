Facebook Instagram

Restaurante Golfinho Azul

Hoje às 11:00
Mais Vistos
00:04:07
Dois às 10
Luísa Castel-Branco sobre o «Big Brother Verão»: «Coitadinha, não merece ganhar!»
tvi
00:04:07
Big Brother
Inédito: Miranda vs Jéssica discutem por causa de Afonso, que fica do lado da ex
tvi
00:08:38
Dois às 10
O incrível bolo que Kina ofereceu a Cristina Ferreira e deixou a apresentadora rendida: «Isto é uma obra de arte!»
tvi
00:02:40
Big Brother
Surpresa: Jéssica tira uns boxers masculinos da cápsula do tempo e a história surpreende tudo e todos
tvi
Destaques IOL
Treinadora
Tem 94 anos e é uma inspiração: são estes os exercícios que esta mulher faz para se manter ativa
Ambientador
Dizem que este ambientador da Mercadona equivale a um de 300 euros que é o mais desejado
Mercadona
Blush e lip gloss iguais aos da Hailey Bieber chegam às prateleiras da Mercadona
Saúde
Mãos e pés frios de manhã podem dizer muito sobre o seu estado de saúde. Especialista explica
Mais Lidas
Míssil russo
Míssil russo que atingiu prédio do governo em Kiev continha dezenas de peças americanas e europeias, muitas fabricadas recentemente
cnn
Benfica
Benfica: Dedic sofreu entorse no joelho direito e vai parar por quinze dias
maisfutebol
Benfica
Benfica: quanto é que custaram afinal os reforços
maisfutebol
Benfica
Dedic regressa a Lisboa com queixas: «Dói-me o joelho»
maisfutebol
Pedro Barroso
Ator da TVI dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»
Mercadona
O produto Mercadona que chamou a atenção de dermatologista espanhola
versa