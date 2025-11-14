Facebook Instagram

Restaurante Lat.a, em Lisboa, na Doca de Santo

Há 17 min
Mais Vistos
00:04:20
Secret Story
Pedro desabafa: «Joguei com o coração» ao recusar Quarto Secreto com Liliana
tvi
00:01:21
Secret Story
Momentos Proibidos? Pedro derrete Marisa com abraços e beijos: «O teu cheirinho no corpo»
tvi
00:03:22
Secret Story
Clima Explosivo: Ana e Pedro atacam-se durante o Concilio dos Nomeados
tvi
00:01:37
Secret Story
Imperturbável: Marisa mantém a calma perante comportamento de Pedro
tvi
Destaques IOL
Saude
Está com dores de garganta e tosse? O sal que tem em casa vai ajudá-lo. Saiba como
Loja
Estes rolinhos superam os clássicos de canela: está quase a abrir a loja mais esperada pelos portugueses de cinnamon rolls
Dicas
Diga adeus ao cheiro a alho nas mãos: este truque das avós funciona mesmo
Piscinas água quente
Piscinas de água quente e zonas de relaxamento: este paraíso termal português está a deixar os espanhóis rendidos
Mais Lidas
Dois às 10
Morreu Martim, o menino que recebeu de Cláudio Ramos uma camisola autografada pelo plantel do Sporting
tvi
Seleção
Cristiano Ronaldo dispensado da Seleção Nacional
maisfutebol
Tragédia
Mãe levou a filha ao hospital e disse que a menina tinha gripe. Médicos descobriram verdade chocante, criança morreu e mãe vai ficar 22 anos presa
Piscinas água quente
Piscinas de água quente e zonas de relaxamento: este paraíso termal português está a deixar os espanhóis rendidos
Passe Ferroviário Verde
Clientes descrevem cenário de confusão no Passe Ferroviário Verde. Comboios "esgotados" em segundos obrigam a pagar bilhetes à parte
cnn
Sónia Jesus
Ex-noivo de Sónia Jesus já tem um novo amor? O “encontro” que levantou suspeitas