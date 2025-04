Revolução na cozinha: Air fryer com cesto em vidro elimina toxinas

A mais recente air fryer MIST da Create está a transformar o modo como as famílias portuguesas cozinham ao introduzir um cesto em vidro que elimina a preocupação com micropartículas tóxicas libertadas pelos cestos tradicionais em aço. Este electrodoméstico combina uma capacidade generosa de 4,2 litros e potência de 1300W com funcionalidades avançadas como o sistema de vaporização, permitindo preparar alimentos mais saudáveis para 5-6 pessoas simultaneamente.

Além das vantagens para a saúde, este modelo destaca-se pela facilidade de limpeza, visibilidade constante dos alimentos durante a preparação, e pelos seus 6 programas automáticos que simplificam a cozedura. Com dimensões compactas e disponível em várias cores, tem conquistado os consumidores portugueses, que elogiam a sua funcionalidade, intuitividade e resultados consistentes, tornando-se rapidamente numa escolha popular para quem procura aliar tecnologia, conveniência e bem-estar nas refeições diárias.