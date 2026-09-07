Revolucione a rotina da sua casa com um desconto de 74%: Conheça o aspirador robot inteligente com esfregona magnética e zero complicações

Há 2h e 10min

O aspirador robot Lefant M330 Plus revoluciona a limpeza diária ao combinar uma impressionante sucção de 5000 Pa, navegação dToF de alta precisão e uma prática esfregona magnética. Desenhado para casas modernas, destaca-se pelo sistema anti-enredos sem rolo central (ideal para pelos de animais), mapeamento inteligente de múltiplos pisos e capacidade de detetar alcatifas. Com uma autonomia de até 150 minutos e total controlo via aplicação ou assistentes de voz, é o aliado perfeito para manter a casa impecável com o mínimo esforço e com um desconto imperdível de 74%

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