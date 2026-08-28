Rita Bretão

Há 3h e 53min
Mais Vistos
Boris revela o que nunca disse na cara de Vanessa e todos ficam de queixo caído
00:03:31
Big Brother
Boris revela o que nunca disse na cara de Vanessa e todos ficam de queixo caído
O Big Brother surpreende os concorrentes. Veja o que aconteceu
00:02:08
Big Brother
O Big Brother surpreende os concorrentes. Veja o que aconteceu
«Foi para aparecer»: Afonso comenta Vanessa ter abandonado o almoço dos nomeados
00:02:46
Big Brother
«Foi para aparecer»: Afonso comenta Vanessa ter abandonado o almoço dos nomeados
Adriano Silva Martins abre programa com triste notícia: «Estava internado há uma semana»
00:13:48
V+ Fama
Adriano Silva Martins abre programa com triste notícia: «Estava internado há uma semana»
Destaques IOL
Tem 23 anos, faz furor nas redes sociais e está a conquistar a televisão portuguesa. Conheça a namorada famosa do filho de Pedro Lima
Pedro Lima
Tem 23 anos, faz furor nas redes sociais e está a conquistar a televisão portuguesa. Conheça a namorada famosa do filho de Pedro Lima
Ex-jogador do FC Porto esteve desaparecido durante 10 dias. Agora, quebra silêncio com desabafo preocupante: "As ondas bateram na minha cabeça"
Desaparecido
Ex-jogador do FC Porto esteve desaparecido durante 10 dias. Agora, quebra silêncio com desabafo preocupante: "As ondas bateram na minha cabeça"
Aos 20 e poucos anos, este casal português tornou-se num fenómeno internacional: a história de amor que está a conquistar o Mundo
Casal português
Aos 20 e poucos anos, este casal português tornou-se num fenómeno internacional: a história de amor que está a conquistar o Mundo
Aos 20 e poucos anos, este casal português tornou-se num fenómeno internacional: a história de amor que está a conquistar o Mundo
Casal português
Aos 20 e poucos anos, este casal português tornou-se num fenómeno internacional: a história de amor que está a conquistar o Mundo
Mais Lidas
Se tem este frigorífico em casa, deve ser devolvido imediatamente. O alerta é sério
Dois às 10
Se tem este frigorífico em casa, deve ser devolvido imediatamente. O alerta é sério
Recebeu esta chamada? Desligue imediatamente. A burla que mais vítimas faz em Portugal tem uma nova armadilha
Guarda Nacional Republicana
Recebeu esta chamada? Desligue imediatamente. A burla que mais vítimas faz em Portugal tem uma nova armadilha
Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira Nunes no casamento de conhecida apresentadora: veja as fotos!
Famosos
Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira Nunes no casamento de conhecida apresentadora: veja as fotos!
Souffian El Karouani: uma espécie de Grimaldo que já conhece o FC Porto
Benfica
Souffian El Karouani: uma espécie de Grimaldo que já conhece o FC Porto
Pediram ajuda ao ChatGPT. As suas conversas acabaram em tribunal
Crime
Pediram ajuda ao ChatGPT. As suas conversas acabaram em tribunal
Hungria quadruplica pensão mínima. "É inaceitável" que milhares de pessoas não consigam pagar contas, diz Magyar
Hungria
Hungria quadruplica pensão mínima. "É inaceitável" que milhares de pessoas não consigam pagar contas, diz Magyar