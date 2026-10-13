RJ Mitte partiu aos 34 anos

Há 9 min
Mais Vistos
Helena Isabel perde o filtro ao falar de Ana e faz comentário polémico que promete incendiar a casa
00:03:08
Big Brother
Helena Isabel perde o filtro ao falar de Ana e faz comentário polémico que promete incendiar a casa
Miguel e Francisco discutem e o motivo é a ex-namorada de ambos: «Bárbara Parada, conheces? Diz-te alguma coisa?»
00:03:36
Big Brother
Miguel e Francisco discutem e o motivo é a ex-namorada de ambos: «Bárbara Parada, conheces? Diz-te alguma coisa?»
Pormenores sem filtros: Carlos mete a conversa em dia com as novas colega e o tema é tudo menos inocente
00:07:34
Big Brother
Pormenores sem filtros: Carlos mete a conversa em dia com as novas colega e o tema é tudo menos inocente
Medo das nomeações? Grupo rosa reúne-se para falar sobre os nomeados e Miguel lança acusação sobre Joana Albuquerque
00:03:05
Big Brother
Medo das nomeações? Grupo rosa reúne-se para falar sobre os nomeados e Miguel lança acusação sobre Joana Albuquerque
Destaques IOL
"As histórias bonitas também têm fim": Famoso casal português apanha todos de surpresa ao anunciar separação. E o vídeo arrepia
Catarina Almeida
"As histórias bonitas também têm fim": Famoso casal português apanha todos de surpresa ao anunciar separação. E o vídeo arrepia
Parece saída de um catálogo. Georgina Rodríguez abre as portas da mansão da Arábia Saudita e a cozinha é o sonho de qualquer um
Georgina Rodríguez
Parece saída de um catálogo. Georgina Rodríguez abre as portas da mansão da Arábia Saudita e a cozinha é o sonho de qualquer um
Chegou a pesar 139 quilos e já perdeu 70. Estrela da televisão portuguesa 'choca' ao mostrar imagens do antes e depois: "Transformei-me para viver"
Perda de peso
Chegou a pesar 139 quilos e já perdeu 70. Estrela da televisão portuguesa 'choca' ao mostrar imagens do antes e depois: "Transformei-me para viver"
A família de Lili Caneças tem uma nova estrela: saiba quem é Anastasia, a namorada do neto da socialite que roubou todas as atenções no ModaLisboa
Anastasia Dzyuba
A família de Lili Caneças tem uma nova estrela: saiba quem é Anastasia, a namorada do neto da socialite que roubou todas as atenções no ModaLisboa
Mais Lidas
Morreu músico e figura marcante da rádio em Portugal. Tinha 44 anos
Morreu músico e figura marcante da rádio em Portugal. Tinha 44 anos
«Era tão pobre que contava os dias para as férias». Hoje, é empresário de sucesso e uma das caras mais conhecidas da televisão portuguesa
Dois às 10
«Era tão pobre que contava os dias para as férias». Hoje, é empresário de sucesso e uma das caras mais conhecidas da televisão portuguesa
Maior consultora do mundo escondeu fortuna de Abramovich com documentos falsificados, revela investigação da BBC
Abramovich
Maior consultora do mundo escondeu fortuna de Abramovich com documentos falsificados, revela investigação da BBC
Ela tinha 16 anos e ele 64 quando se apaixonaram. Hoje, este famoso casal português continua a provar que o amor não escolhe idades
Ela tinha 16 anos e ele 64 quando se apaixonaram. Hoje, este famoso casal português continua a provar que o amor não escolhe idades
Nem Portugal escapou: o que se passou no dia em que os supermercados europeus foram alvo de um ciberataque em "grande escala"
Ciberataque
Nem Portugal escapou: o que se passou no dia em que os supermercados europeus foram alvo de um ciberataque em "grande escala"
Famoso cantor chora morte do filho recém-nascido: "O céu ganhou o anjo mais bonito"
Famosos
Famoso cantor chora morte do filho recém-nascido: "O céu ganhou o anjo mais bonito"