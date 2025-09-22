Robot que trata da casa por si: 72% de desconto num aspirador com mais de 11 mil elogios

O Lefant M330 Pro é um robot aspirador e esfregona 2 em 1 que combina eficiência e tecnologia para facilitar a limpeza doméstica. Com potência de 5000 Pa, autonomia de 150 minutos e mapeamento inteligente para programar cada divisão da casa, chega a zonas difíceis como debaixo de camas e sofás. Compatível com Alexa e controlável por app, dispõe de três níveis de potência e depósito de 450 ml, reduzindo paragens frequentes. Com mais de 11 mil avaliações e uma média de 4,3 estrelas, os utilizadores destacam a facilidade de uso, a versatilidade e os resultados consistentes, resumidos em elogios como: “Compacto, eficiente e a um óptimo preço”. Atualmente, está com 72% de desconto na Amazon, tornando-se uma opção acessível para quem quer poupar tempo e esforço nas tarefas domésticas.