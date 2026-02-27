Facebook
Há 1h e 31min
Secret Story
Concorrentes recebem pista do segredo de Pedro e Hugo "acerta" em cheio: «Mudei de género»
Secret Story
Eva e Diogo ignoram tudo e todos e abraçam-se em lágrimas: «Agradeço por teres aparecido na minha vida»
Secret Story
«És tu?»: Norberto desconfia que Pedro mudou de género
Secret Story
«Sou fruto de uma relação proibida»: A história de vida de Hélder que ninguém esperava
Imprensa internacional
Imprensa internacional destaca Portugal como o "destino de eleição" para a reforma. Estas são as 11 localidades elogiadas
Saude
Acaba uma refeição e ainda se sente com fome? Nutricionista explica onde está o problema
Saude
Se acordar a esta hora pode reduzir o risco de mortalidade, explica especialista
Novidades
Não vai acreditar: o Continente tem à venda os croissants da famosa Pastelaria Careca
Bobby J. Brown
Ator morre de forma trágica e a mulher fica gravemente ferida ao tentar salvá-lo
Famosos
Filho de Marta Cardoso tem profissão de risco: "Confio muito nas decisões dele"
selfie
Benfica
OFICIAL: Benfica expulsa cinco sócios por atos de racismo
maisfutebol
Sara
Sara explode em lágrimas e arrepia a Casa ao confessar doença
Joana D'Arc
"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»
Famosos
"Só Deus sabe": Marta Cardoso fala sobre profissão de risco do filho!
