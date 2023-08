Sabia que pode congelar estes alimentos?

Há 1h e 40min

Com vidas extremamente ocupadas, estamos sempre à procura de formas para poupar tempo e dinheiro. No entanto, existem diversas coisas que devemos fazer para poupar tempo na cozinha, fazendo com que o congelador seja o nosso melhor amigo.

É certo que muitas pessoas têm a perfeita noção dos alimentos que podem ser congelados. Contudo, a maioria continua a encher o congelador com carne, peixe, algumas frutas e vegetais, gelado e pizza. Não existem dúvidas de que estes são bons alimentos para armazenar no congelador, mas existem outros que também podem ser guardados a temperaturas negativas.

Por vezes as sobras acabam por ir parar ao caixote do lixo, mas muitos dos alimentos que deitamos fora podem ficar com o prazo de vida alargado, ao serem colocados no congelador.

Há quem tenha receio em congelar determinados alimentos, seja por achar que estes só devem ser consumidos frescos ou simplesmente pela falta de conhecimento sobre o facto destas iguarias poderem ser congeladas. Já alguma vez pensou em congelar ovos ou batatas fritas? E leite ou farinha?

