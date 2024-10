Saiba como combater e vencer o burnout

A exaustão laboral extrema, denominada pelo termo burnout, é um estado de esgotamento mental, emocional e físico. Em maio de 2019 a Organização Mundial da Saúde reconheceu o burnout como uma síndrome consequente do "stress crónico no trabalho".

São vários os factores que podem dar origem ao stress prolongado e em excesso, que pode levar ao burnout. Estes podem estar relacionados com o seu emprego, com a sua família, com as longas horas de trabalho ou simplesmente com o facto de ver notícias perturbadoras diariamente. Existem várias razões para estar stressado, e frequentemente aceitamo-lo como sendo a norma. Mas isso acaba invariavelmente por ter consequências.

A síndrome extrai toda a felicidade da sua vida, fazendo com que os problemas pareçam insuportáveis. Além disso, torna-se praticamente impossível conseguir energia para se preocupar com o que quer que seja. O burnout é uma ameaça para o seu emprego e as suas relações, com tendência a piorar caso não exista o conhecimento para o tratar.

Quem é que nunca passou por situações de stress e infelicidade no trabalho? No entanto, parece que estamos todos 'treinados' a acreditar que essas situações se resolvem com uns dias de férias. Contudo, no regresso à rotina laboral rapidamente se percebe que nada mudou e a síndrome de burnout acaba por piorar.

O que dificulta ainda mais a situação é que não é fácil identificá-la. Além disso, ela não desaparece por si só e, se não for tratada, pode levar a problemas físicos e psicológicos sérios como depressão, doenças cardíacas, e diabetes.

Mas não se preocupe! Clique na galeria e fique a saber quais são os sintomas que deve ter em atenção, assim como as técnicas que podem ajudá-lo a prevenir e a lidar com o burnout.