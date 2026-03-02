Facebook
Salvaterra Country House & Spa
Há 1h e 42min
00:02:42
Secret Story
João volta a «ignorar» Catarina e esta fica com cara de poucos amigos
tvi
00:01:29
Secret Story
«Está a ser falso comigo»: Ricardo João "atira-se" a Hugo e gera discórdia na casa
tvi
00:03:13
Secret Story
Clima tenso! Sara ataca Tiago após gesto polémico: «Porque é que estás com cara de nojo?»
tvi
00:04:19
Em Família
Inédito: Instrutor Marques fica em lágrimas durante atuação de Filipe Delgado
tvi
Imprensa internacional
Imprensa internacional destaca Portugal como o "destino de eleição" para a reforma. Estas são as 11 localidades elogiadas
Saude
Acaba uma refeição e ainda se sente com fome? Nutricionista explica onde está o problema
Saude
Se acordar a esta hora pode reduzir o risco de mortalidade, explica especialista
Novidades
Não vai acreditar: o Continente tem à venda os croissants da famosa Pastelaria Careca
Mau tempo
Trovoada, rajadas até 120 km/h e ondas que podem atingir os 11 metros: há nova depressão a caminho de Portugal
cnn
Guerra
Na lógica do Irão a base das Lajes é um alvo militar - mas não há nenhum míssil iraniano capaz de fazer esse trajeto
cnn
Guerra
Reino Unido, França e Alemanha admitem entrar no conflito e até já falam em ataques ao Irão
cnn
Dennis Carvalho
Morte de famoso ator leva colegas a reagirem em "massa" nas redes sociais
Sul de Itália
Comprou uma casa barata em Itália pelo estilo de vida - depois, a saúde do filho melhorou drasticamente
cnn
Hugo
Hugo confrontado com imagens polémicas sobre segredo de Pedro. Voz obrigada a intervir