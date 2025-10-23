Facebook Instagram

Sam Pepper

Há 1h e 29min
Mais Vistos
00:09:42
Dois às 10
Filho de Susana Gravato explicou à polícia porque matou a mãe. E o motivo está a chocar pais em todo o país
tvi
00:04:34
Secret Story
Depois de acusações de Marisa Susana, Dylan fala da polémica com Leandro: «Chamar 'panasca' é a mesma coisa que...»
tvi
00:08:44
Secret Story
Fábio acusa Liliana: «Queres-me atacar por tudo e por nada»
tvi
00:05:56
Secret Story
Mexerico leva Liliana e Dylan a troca de acusações e o ambiente fica tenso
tvi
Destaques IOL
Feng Shui
Estes são os sítios onde deve colocar folhas de louro para atrair abundância, segundo a teoria Feng Shui
The New York Times
"Há algo de profundamente poético" nesta região portuguesa, escreve o The New York Times
Perda de peso
Tatiana Boa Nova, ex-concorrente do Secret Story, perdeu mais de 10 quilos em 4 meses. Foi este o seu segredo
Dicas
Esqueça os sacos de plástico: conservar alimentos frescos nunca foi tão simples com este método japonês
Mais Lidas
Sofia Aparício
Foi considerada uma das mulheres mais bonitas dos anos 90. Hoje dedica-se a causas humanitárias
Lojas
Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno em toda a Europa abre mais um espaço em Portugal
Famosos
"Secret Story": este é o novo concorrente mais odiado pelo público!
selfie
Dois às 10
Filho de Susana Gravato confessou à polícia porque matou a mãe. E o motivo está a chocar pais em todo o País
tvi
Famosos
Morreu Patrícia Saramago: "Desaparecimento inesperado"
selfie
Dois às 10
Assassínio da vereadora de Vagos: as falhas que terão traído o filho de 14 anos e o papel decisivo das câmaras de vigilância
tvi