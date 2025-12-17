Facebook Instagram

Saquinho de chá na janela

Há 2h e 20min
Mais Vistos
00:00:53
Secret Story
Insólito: Liliana faz comentário inusitado sobre a relação de Liliana Filipa e Daniel Gregório
tvi
00:01:50
Secret Story
Pedro é questionado sobre a relação entre Marisa e Leandro e a resposta foi surpreendente
tvi
00:03:28
Secret Story
Fábio faz o pequeno-almoço para os "rivais", leva "descasca" da Liliana e reage: «Dizes isso em voz alta!?»
tvi
00:03:09
Secret Story
Caos instalado. Marisa questiona Liliana e os ânimos exaltam-se: «És hipócrita»
tvi
Destaques IOL
Dicas
Vermelho, verde e muito brilho: reunimos algumas inspirações de cor de unhas para o Natal e Ano Novo
Reddit
A minha mulher fica com o dinheiro que pago para as limpezas. E agora está zangada porque não ajudo em casa
Dicas
Especialistas em Feng Shui explicam porque colocar alecrim debaixo da almofada pode melhorar o sono
Monia Delpero
«Dei um beijo de despedida à minha mãe e disse 'volto já’. Nunca regressei a casa»
Mais Lidas
Christina Chambers
Repórter de TV famosa e marido encontrados mortos em casa. Filho de 3 anos sobreviveu
João Ricardo
João Ricardo assume sobre Joana Diniz com fotografia inédita: «Sou completamente apaixonado por ti»
Famosos
Família de Cristiano Ronaldo de luto: "Que notícia mais triste"
selfie
Estados Unidos
"Estavam mesmo muito perto". Pela segunda vez em 48 horas, mais um avião civil escapa a colisão com aeronave da Força Aérea dos EUA perto da Venezuela
cnn
Taça de Portugal
Farense-Benfica (equipas prováveis): Pavlidis ou Ivanovic no ataque?
maisfutebol
Seleção
Bruno Fernandes: «Não temos de nos prender só porque o Ronaldo está em campo»
maisfutebol