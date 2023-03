Sara Hyland: veja como está diferente a estrela de 'Modern Family'

Hoje às 10:23

Sarah Hyland ficou célebre depois de vestir a pele da filha mais velha da família Dunphy, ao longo das 11 temporadas da série ‘Modern Family’, entre 2009 e 2020.

Desde pequena, sofreu com várias complicações de saúde por sofrer de insuficiência renal e endometriose, patologias que fizeram com que fosse sujeita a 16 cirurgias, incluindo dois transplantes.

Hoje, com 32 anos, Sarah Hyland está bastante diferente. Casou-se com Wells Adams no verão do ano passado, depois de ter visto o casamento adiado devido à pandemia. No casamento, estiveram presentes os atores de todo o elenco de Modern Family.

