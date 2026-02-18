Facebook
Instagram
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Sardenha, Itália
Há 1h e 26min
Mais Vistos
00:05:13
Diário da Manhã
Última Hora: Localizado veículo de casal desaparecido em Montemor-o-Velho
tvi
00:00:31
1ª Companhia
Hilariante: Instrutor Andrade imita Rui Freitas e gera muitas gargalhadas
tvi
00:01:35
1ª Companhia
«Você é muito intrometido»: Rui Freitas e enfermeira Catarina entram em despique
tvi
00:01:35
Dois às 10
Filho de Cristiana Jesus surpreende com resposta a Manuel Luís Goucha e deixa a mãe sem reação
tvi
Destaques IOL
Viagens
As ilhas onde está sempre bom tempo ficam a apenas duas horas de Portugal
Férias 2026
É mais barato do que o Algarve e está sempre calor: vale a pena ir a este destino de sonho nas férias
Férias 2026
Sem sair da Europa, descobrimos uma praia com águas cristalinas e temperatura até 28 graus
Novidades
Capas de edredão bonitas e baratas? Há uma nova oportunidade a não perder no Continente
Mais Lidas
Casal desaparecido
Encontrado carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho
cnn
Instrutor Joaquim
Fora da base e sem farda: Instrutor Joaquim partilha fotografia inédita
Ucrânia
Ucrânia recupera numa semana território que a Rússia demorou dois meses a conquistar
cnn
Benfica
Benfica-Real Madrid: UEFA reage à polémica em torno de Prestianni
maisfutebol
Sergio Conceição
Tem um filho ainda com 10 anos, mas já se prepara para ser avô: «Há um novo capítulo a ser escrito»
Benfica
Luisão critica Prestianni e Benfica: «Estou envergonhado»
maisfutebol