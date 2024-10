Saúde cardiovascular: este aparelho não pode faltar na sua casa e é um best-seller da amazon

O OMRON X2 Basic é um tensiómetro de braço digital que permite medir a tensão arterial de forma simples e precisa no conforto de casa. Clinicamente validado pela Associação Europeia de Hipertensão (ESH), este aparelho utiliza o método oscilométrico para detetar a pressão arterial através do movimento do sangue na artéria braquial. Com uma braçadeira ajustável de 22-32 cm, é fácil de usar: basta colocar o braço na braçadeira, seguir as instruções do manual e aguardar pela leitura. Um aspeto particularmente útil é a sua capacidade de detetar batimentos cardíacos irregulares durante a medição de rotina da tensão arterial.