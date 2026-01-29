Facebook
Instagram
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Se quer usar um vestido neste inverno, que seja este da Zara, por menos de 10 euros
Há 7 min
Mais Vistos
00:03:35
Dois às 10
Cristina Ferreira comenta proximidade de Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Eu sou a favor dos dois"
tvi
00:02:37
Dois às 10
Cristina Ferreira partilha a sua sincera opinião sobre o romance de Liliana e Fábio do “Secret Story”
tvi
00:03:03
CNN Breaking News
Depressão Kristin. Quem paga os estragos em casa ou no carro? Saiba como agir
tvi
00:03:40
Dois às 10
Afonso Leitão explica, pela primeira vez, fim da relação com Jéssica Vieira: “Vou acabar contigo e vou”
tvi
Destaques IOL
Novidades
Rival do Lidl e Mercadona que é um fenómeno europeu abriu mais uma loja em Portugal. E há descontos de 60%
Segurança
GNR está atenta a novo método de assalto a carros. E deixa apelo à população
Novidades
Mercadona abre segunda loja em Lisboa. Saiba onde fica e o que pode lá encontrar
Dicas
Basta colocar isto dentro do armário para acabar com a humidade e cheiro a mofo da roupa (e não é um desumificador)
Mais Lidas
Dois às 10
Ao fim de 15 anos, Sara Barradas e José Raposo anunciam nova fase da relação: «Já era uma coisa que queríamos fazer»
tvi
Rita Salema
“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta
FC Porto
FC Porto fecha empréstimo de Moffi com opção de compra de 8 milhões
maisfutebol
Leandro
Bomba! Tem namorado há três anos e ninguém sabia: Leandro escondeu de todos o maior segredo
Transferências
OFICIAL: Alverca vende Alex Amorim e faz a maior venda da história do clube
maisfutebol
Ranking UEFA
Ranking UEFA: Portugal ultrapassa Países Baixos e sobe ao sexto lugar
maisfutebol