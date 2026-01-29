Facebook Instagram

Se quer usar um vestido neste inverno, que seja este da Zara, por menos de 10 euros

Há 7 min
Mais Vistos
00:03:35
Dois às 10
Cristina Ferreira comenta proximidade de Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Eu sou a favor dos dois"
tvi
00:02:37
Dois às 10
Cristina Ferreira partilha a sua sincera opinião sobre o romance de Liliana e Fábio do “Secret Story”
tvi
00:03:03
CNN Breaking News
Depressão Kristin. Quem paga os estragos em casa ou no carro? Saiba como agir
tvi
00:03:40
Dois às 10
Afonso Leitão explica, pela primeira vez, fim da relação com Jéssica Vieira: “Vou acabar contigo e vou”
tvi
Destaques IOL
Novidades
Rival do Lidl e Mercadona que é um fenómeno europeu abriu mais uma loja em Portugal. E há descontos de 60%
Segurança
GNR está atenta a novo método de assalto a carros. E deixa apelo à população
Novidades
Mercadona abre segunda loja em Lisboa. Saiba onde fica e o que pode lá encontrar
Dicas
Basta colocar isto dentro do armário para acabar com a humidade e cheiro a mofo da roupa (e não é um desumificador)
Mais Lidas
Dois às 10
Ao fim de 15 anos, Sara Barradas e José Raposo anunciam nova fase da relação: «Já era uma coisa que queríamos fazer»
tvi
Rita Salema
“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta
FC Porto
FC Porto fecha empréstimo de Moffi com opção de compra de 8 milhões
maisfutebol
Leandro
Bomba! Tem namorado há três anos e ninguém sabia: Leandro escondeu de todos o maior segredo
Transferências
OFICIAL: Alverca vende Alex Amorim e faz a maior venda da história do clube
maisfutebol
Ranking UEFA
Ranking UEFA: Portugal ultrapassa Países Baixos e sobe ao sexto lugar
maisfutebol