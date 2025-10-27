Facebook
Secador de cabelo Remington AC9140 Proluxe
Há 22 min
00:05:16
Secret Story
O momento que todos esperam: a hilariante reação de Rui, ao saber que Pedro Jorge é casado com Marisa
tvi
00:04:12
Secret Story
"Malcriada" e "ratazana do esgoto": Bruna e Marisa Susana entram em confronto e sobe o tom de voz
tvi
00:05:35
Secret Story
De jogador de futebol a homem das entregas: A história de Bruno Simão que poucos sabem
tvi
00:02:48
Dois às 10
Rui já conheceu Zé? Ex-concorrente sobre o ex-noivo de Liliana: «É este rapaz que viveu isto…»
tvi
Dicas
Diga adeus ao bolor dos azulejos da casa de banho: basta fazer isto para os deixar como novos
Opinião
OPINIÃO I Drama, histerismo e pseudo-romances: bem-vindos ao inferno cor-de-rosa
Treino
O erro mais comum que muitos fazem depois de treinar e que pode estar a impedir bons resultados
Dicas
Este é o método ideal para cozer um ovo e acertar sempre no ponto
Tragédia
Menina de 5 anos atirou o irmão recém-nascido pela janela. Família em choque com morte trágica de bebé
Dois às 10
Fora do «Secret Story», Rui revela a Cristina Ferreira o que ninguém sabia até agora
tvi
Rui
Mistério desvendado: Rui mostra-se como nunca e revela o que ninguém sabia
Famosos
Marido de Susana Gravato já visitou o filho? Revelados detalhes sobre internamento do adolescente de 14 anos
selfie
Dois às 10
Abraçada ao filho, antiga apresentadora da TVI revela ter vencido o cancro: «Sou mesmo uma sortuda»
tvi
Casamento
Neta de Cavaco Silva vive casamento de sonho! Veja quem esteve presente e todos os detalhes