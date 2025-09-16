Secador de Roupa Suspenso LIDL

Facebook Instagram

00:04:19
Dois às 10
Cristina Ferreira para Catarina Miranda: «Estás a pôr em causa um trabalho e é de todo falso»
tvi
00:05:12
Dois às 10
Cristina Ferreira deixa conselho a Catarina Miranda: «Tenho muita pena que a tua inteligência não te permita perceber»
tvi
00:04:42
Dois às 10
Cristina Ferreira confronta Catarina Miranda: «Eu disse aquilo que tu não querias ouvir»
tvi
00:01:22
Dois às 10
Entre no casamento de Jéssica Antunes e Rui Figueiredo
tvi
Big Brother Verão
Cresceu em 14 casas diferentes, brilhou em reality shows e venceu o Big Brother Verão. Este troféu vai pagar-lhe a entrada da casa
Fábio Belo
OPINIÃO I Secret Story: egos insuflados e a última bolacha partida do pacote
Viral
Casaram e nas fotografias viram um homem desconhecido em toda a festa. Após quatro anos, encontraram-no e a verdade é hilariante
Influencer
Influencer de 23 anos que estava desaparecida foi encontrada morta
Marisa Mendes
Filha de Jorge Mendes casou, mas o nosso especialista de etiqueta apontou três erros: “não é bonito, não é elegante”
IRS
Lápis, cadernos e mochilas: nenhum destes materiais escolares é dedutível no IRS se for comprado no supermercado
cnn
Codigo do Trabalho
Jovem até aos 44 anos, velho depois dos 45: o atual código do trabalho não nos dá a vida que queremos e tira-nos a que merecemos
cnn
Historias de amor
Apaixonei-me por um homem 17 anos mais novo — e sou feliz como nunca
Guerra
Voltou a acontecer: Polónia abate drone junto a edifícios governamentais. Há bielorrussos detidos
cnn
Portugal
Portugal melhor que o resto do mundo? Lendas nacionais goleiam em jogo solidário
maisfutebol