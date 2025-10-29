Facebook
Secador de sapatos
Há 1h e 36min
Mais Vistos
00:02:36
Secret Story
O momento da farinha que todos falam: Bruno e Marisa Susana envolvem-se num confronto aceso
tvi
00:02:05
Secret Story
«O braço está arranhado»: Liliana repara em Marisa Susana após caos protagonizado com Bruno
tvi
00:01:11
Secret Story
Comentadores analisam (ao segundo) o momento da farinha que está a dar que falar e mostram-se indignados
tvi
00:02:32
Secret Story
A farinha no centro da polémica: Após confronto intenso com Bruno, Marisa Susana acaba em lágrimas
tvi
Destaques IOL
Documento de Identificação do Animal de Companhia
Já pode consultar o cartão de identificação do seu animal de companhia na aplicação do Governo
Dicas
Diga adeus ao bolor dos azulejos da casa de banho: basta fazer isto para os deixar como novos
Segurança rodoviária
Evite acidentes: o que fazer ao deparar-se com ruas alagadas
away
Dicas
A roupa não seca por causa da chuva? Saiba como remover o cheiro a humidade
Mais Lidas
Cafe
"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal
Viktor Gyökeres
«Enganou-me bem…»: revelado o verdadeiro motivo para o fim da relação entre Viktor Gyökeres e Inês Aguiar
Marco Paulo
O casamento quase secreto que uniu Marco Paulo e Cinha Jardim — e do qual nasceram 13 filhos
Bruno
Bruno e Marisa Susana no segundo confronto mais tenso desta edição. Isto é tudo o que precisa saber
Historias de amor
Sou casado há 30 anos e adoro tudo na minha mulher. Menos uma coisa: «Ao longo dos anos aprendi a reconhecer os sinais»
Dois às 10
«Tens a cara mais bonita. Fica perfeita em televisão». Esta é a ex-concorrente do «Secret Story» que Cristina Ferreira elogia sempre
