Secador iónico profissional por apenas 20€: a alternativa ao Dyson que conquistou os influencers

Descobrimos na secção "A escolha dos influencers" da Amazon um secador que surpreende pela sua semelhança com os modelos Dyson, mas a uma fração do preço - apenas 20 euros. Este aparelho utiliza tecnologia iónica que reduz o frizz e dá brilho ao cabelo, enquanto o sistema de controlo de temperatura evita danos. Com mais de duas mil vendas no último mês e uma classificação de 4,4 estrelas, este secador leve e potente vem com vários acessórios, incluindo um difusor perfeito para cabelos encaracolados. As utilizadoras destacam a rapidez na secagem, o design atraente e o facto de não pesar quase nada, tornando-o ideal tanto para uso diário em casa como para viagens.