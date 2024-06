Sem sutiã: Benefícios e conselhos para principiantes

O look sem sutiã é uma grande tendência na moda e no feminismo nos dias de hoje, mas será realmente melhor do que usar sutiã?

Não usar sutiã é meramente uma escolha pessoal. Todas nós adoramos tirar um sutiã desconfortável depois de um longo dia, mas isso não significa que não usar um funcione sempre para todas nós. O importante aqui é a liberdade. Quer você queira ou não usar sutiã, deve ser capaz de tomar a sua decisão puramente com base no seu próprio conforto e necessidades físicas.

Existem muitos mitos e atitudes prejudiciais a circular por aí que podem impedir uma m u l h e r de fazer isso livremente. Clique nesta galeria para os desconstruir e aprender mais sobre os benefícios de não usar sutiã.