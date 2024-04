É no norte de Portugal, mais precisamente na fronteira entre Montalegre e Vieira do Minho, que se encontra uma lendária ponte, que parece ter sido construída por alguma figura sobrenatural. Situada sobre o rio Rabagão, em pleno coração do Gerês, está a Ponte da Misarela, popularmente conhecida como a 'Ponte do Diabo'.

Clique na galeria e fique a saber mais sobre esta incrível ponte e as lendas que a rodeiam.