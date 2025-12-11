Facebook Instagram

Serviço de mesa em grés com 5 estrelas e entrega garantida antes do Natal

Há 2h e 8min

Este serviço de mesa H&H Garland, ideal para quem procura um conjunto bonito e prático para receber no inverno, é composto por 18 peças em grés bege para seis pessoas (pratos rasos, fundos e de sobremesa), e está disponível na Amazon por 65€. O seu design, que apresenta ilustrações discretas de animais e grinaldas invernais, é festivo sem ser restrito ao Natal, podendo ser usado durante todo o outono e inverno. Fabricada num material denso e resistente (10,26 kg), esta loiça é apta para micro-ondas e máquina de lavar loiça, oferecendo a conveniência máxima após as refeições. A escolha do grés e a boa reputação da marca H&H na Amazon (89% de avaliações positivas) garantem um conjunto durável e de qualidade para as suas reuniões familiares.

Mais Vistos
00:01:59
Secret Story
Pedro deixa recado a Cristina Ferreira e faz afirmação inédita
tvi
00:02:37
Secret Story
Ana chorou "nos braços" de Marisa e esta conta tudo ao marido. O motivo? Pode ter a ver com Pedro
tvi
00:02:46
Secret Story
Pedro e Marisa em conflito por causa do segredo: «Andas a ouvir mal»
tvi
00:01:29
Secret Story
Fábio e Liliana trocam bocas: «Estragaste tudo»
tvi
Destaques IOL
Saude
Natal sem muitos excessos? Influencer portuguesa partilha as recomendações da sua nutricionista
Receitas de Natal
Receita de rabanadas está a ficar viral no TikTok e vem da avó de um ator português
Dicas
Não tem ideias do que oferecer ao seu amigo secreto ou familiar? Damos-lhe 10 sugestões
Lojas
Fomos à rival da IKEA e encontrámos roupa de cama por menos de 12 euros
Mais Lidas
Dois às 10
Evite estes 7 peixes. Diz-se serem saudáveis, mas escondem algo muito prejudicial
tvi
Odiáxere
Mecânico morto à porta de centro de saúde após confrontar suspeito de furar pneus de carro de médica
Criscilla Anderson
Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro
Dois às 10
Liliana Filipa toma atitude 'radical' em relação a Daniel Gregório
tvi
Finlandia
VÍDEO: incêndio destrói parcialmente estádio dos finlandeses do Haka
maisfutebol
Historias de amor
Foi minha professora no 10.º ano e hoje é minha mulher: «A nossa primeira vez foi inesquecível»