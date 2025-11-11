Facebook
Serviço de Natal - Aldi
Há 2h e 58min
00:04:18
Secret Story
Fábio confessa que fez «cafuné» com Ana no quarto secreto e deixa Liliana em choque
00:11:44
Secret Story
Pedro Jorge avalia características de Fábio e causa discórdia
00:03:34
Secret Story
Fábio e Ana saem do quarto secreto. E esta é a reação de Liliana
00:05:00
Dois às 10
Cristina Ferreira responde a Bruno Savate: «Eu sou a apresentadora»
Aldi
Mesa de consoada: o serviço de Natal do Aldi faz corar a Vista Alegre e a SPAL
Dicas
Porque é que os fatos têm botões nas mangas que não têm qualquer utilidade?
Barbeiros
Por que todas as barbearias têm um poste com três cores na porta?
Tarefas domésticas
Esqueça os produtos caros: só precisa disto para deixar o vidro do duche transparente e limpo
Dois às 10
Cristina Ferreira para Bruno Savate: «Ainda tu andavas a brincar, já eu era apresentadora»
Apoios
"Para quem conta cêntimos é como perder o euromilhões": multiplicam-se casos de pessoas que "do nada" ficaram sem apoio à renda
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo revela quando vai terminar a carreira
Ator
Ator da TVI impressiona com transformação física drástica: «É incrível como um corpo pode mudar tanto»
Informações secretas
"Os serviços secretos dos Estados-membros sabem muito". União Europeia vai ter nova unidade de informações secretas
Liliana Filipa
Após alegada traição de Daniel Gregório, Liliana Filipa quebra o silêncio: «Há ladrões que ficam impunes»