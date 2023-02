Shauna tem 23 anos mas vive num corpo criança. Dan gerou polémica por se relacionar com ela

24 jan, 13:05

Shauna Rae é uma mulher de 23 anos que ficou ‘presa’ num corpo de criança de cerca de oito depois de ter sido sujeita a tratamentos para lutar contra um tumor cerebral na infância.

O caso deu origem a um reality show e a jovem é hoje estrela de um programa sobre a sua vida no canal TLC. Na série, que aborda vários aspetos da vida de Shauna – incluindo os desafios no que diz respeito à vida amorosa e às amizades - , surge a dada altura um influencer de viagens de 26 anos, Dan Swygart.

O britânico viu a primeira temporada da série e contactou Shauna através das redes sociais, antes de lhe enviar flores. E, a partir deste momento, o caso ‘explodiu’ nas redes sociais.

Algumas pessoas colocaram em causa as intenções do influencer, especialmente depois de os próprios pais de Shauna terem admitido no programa o receio de que a aparência da filha atraísse pedófilos, como conta o Daily Mail.

Porém, os pais de Dan vieram há dois dias desmentir ao jornal britânico o caráter amoroso da relação entre ambos, garantindo que o filho apenas é amigo de Shauna. Mas, até agora, a relação tem sido considerada um namoro por vários meios de comunicação e por quem assiste ao programa na televisão.

A caixa de comentários do perfil de Instagram do influencer foi inundada de críticas. “Ela tem 23 anos, mas parece-se e fala como uma criança de oito anos. Também não age como uma mulher madura. Ela é infantil”, escreveu um seguidor. “Se algum homem ou mulher disser que a pode ver como uma “mulher sexual”, ou está a mentir ou é doente. Ponto.”, escreveu outro. Houve quem apenas comentasse “sinistro” ou “preocupante”.

Namoro ou amizade, depois de ser bastante criticado, Dan Swygart reagiu com indignação à onda de ódio que se gerou. “É muito importante lembrar que a Shauna é uma mulher incrível de 23 anos que tem uma deficiência”, sublinhou num vídeo partilhado no Instagram, lembrando a todos que se trata de uma sobrevivente de cancro. “Ela é um ser humano. Merece ter relacionamentos e ligações com quem quiser.”