Sintra Mágica - Era uma vez um Natal mágico

Ontem às 12:44
Mais Vistos
00:03:17
Secret Story
Marisa perde-se em lágrimas nos braços de Pedro e este reage: «Preciso de respirar...»
tvi
00:00:51
Secret Story
«Têm dois filhos». Concorrente acerta em cheio no segredo de Pedro e Marisa
tvi
00:03:33
Secret Story
Marisa de rastos ao ver imagens de Bruna: «É muito triste! Devias ter vergonha da maneira como falas»
tvi
00:01:06
Secret Story
Depois do Especial, Marisa perde as estribeiras com Bruna: «Que falta de respeito!»
tvi
Destaques IOL
Natal
Renas, duendes e um mercado de Natal mágico: a vila que vai encantar miúdos e graúdos
Seguranca
Cuidado com as burlas: é isto que deve fazer obrigatoriamente antes de levantar dinheiro no multibanco
Tragédia
Influencer do fitness morre após desafio de ingerir 10 mil calorias por dia. Tinha 30 anos
Dicas
O micro-ondas estraga a comida? Químico português explica como funciona a radioatividade
Mais Lidas
Musas portuguesas
Era uma das musas da TV portuguesa dos anos 90 - e nada fazia prever que hoje tivesse esta profissão
Susana Dias Ramos
Susana Dias Ramos emociona com partilha pessoal: «Fui eu que escolhi partir...»
Maria Cerqueira Gomes
Maria Cerqueira Gomes antecipa a cor tendência de 2027 e leva-nos à Parfois
versa
Dois às 10
«Espero que compreendam»: Nuno Markl toma decisão após sofrer AVC e fãs reagem em massa
tvi
CP
Mais de 40% das estações servidas por Intercidades não têm bilheteira. CP admite expulsar passageiros sem bilhete, revisores evitam cumprir regra para fugir a conflitos
cnn
Vera
Por esta ninguém esperava: Vera mostra-se a ter encontro especial com ex-concorrente