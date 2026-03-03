Facebook
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Sleepy Hat
Há 2h e 35min
Mais Vistos
00:02:07
Secret Story
Sara propõe que homens e mulheres troquem de roupa. E a reação de Pedro vale aplauso dos colegas
tvi
00:03:46
Secret Story
Viral na Internet: Ariana faz festinhas a Diogo à frente de Eva... e os ciúmes falam mais alto
tvi
00:03:36
Dois às 10
Criança de 3 anos cai do terceiro andar. Estava sozinho em casa: "Um popular viu o menino no chão"
tvi
00:07:17
Dois às 10
É inacreditável. Filipe Delgado conta situação inesperada no cabeleireiro: "Temos a porta trancada"
tvi
Destaques IOL
Novidades
Lidl tem um novo concurso que promete ser um fenómeno entre os portugueses
Imprensa internacional
Imprensa internacional reconhece cidade portuguesa como o melhor destino pós fim de relacionamento
Novidades
Atenção IKEA: Lidl tem a solução que acaba com a desorganização na casa de banho
Comida japonesa
"Não fazia ideia do que me esperava”: Trocou o escritório no Japão e agora vende comida na rua em Portugal
Mais Lidas
Pedro Jorge
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»
Dois às 10
Gritos de dor. Tatiana Boa Nova mostra momentos de pânico: «O Ruben apanhou o maior choque da vida»
tvi
Famosos
Zé Lopes anuncia novidade: "De agora em diante..."
selfie
Resultados Legislativas 2022 em tempo real
Eduardo Madeira
A coragem de denunciar, aos 12 anos, o que se passava: filha mais velha de Eduardo Madeira está a dar que falar
Famosos
Filho de Gonçalo Quinaz passa por mudança e comentador recorda: "Ele ficava triste e eu de coração partido"
selfie