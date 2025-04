Smartwatch acessível com monitorização de sono, pressão arterial e chamadas Bluetooth

Não é preciso gastar muito para ter um relógio inteligente com funções úteis no dia a dia. Este modelo permite acompanhar o sono, a frequência cardíaca, a pressão arterial e até o ciclo menstrual, de forma simples e com ligação ao telemóvel. O visor tem bom tamanho, é fácil de ler e pode ser personalizado com dezenas de estilos diferentes.

Também pode atender chamadas, ver mensagens e registar treinos — desde caminhadas a sessões de natação, graças à resistência à água. Leve, intuitivo e com bateria de longa duração, é uma boa opção para quem quer começar a usar um smartwatch sem complicações nem grandes investimentos.