Sofá manchado? Este produto da Rowenta resolve o problema e custa menos do que imagina

O Rowenta Clean It é um aspirador portátil pensado para quem quer manter sofás, carpetes e estofos impecáveis sem recorrer a limpezas profissionais. Compacto, mas potente, combina água, detergente, escova e sucção eficaz para eliminar até manchas antigas de café, sumo ou deixadas por animais de estimação. Conta com depósitos de grande capacidade, função de auto-limpeza e acessórios para diferentes superfícies, tornando-o versátil e prático no dia a dia. Com uma média de 4,4 estrelas na Amazon em quase mil avaliações, mais de 300 compras no último mês e um preço atualmente reduzido de 172 para 121 euros, este modelo da Rowenta confirma-se como uma opção acessível e fiável para manter a casa sempre cuidada.