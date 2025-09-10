Facebook Instagram

Spray ambientador

Big Brother
Inédito: Miranda vs Jéssica discutem por causa de Afonso, que fica do lado da ex
Big Brother
Concorrentes vestem-se a rigor e Afonso serve uma 'lambada' de peixe na cara de Miranda
Big Brother
Surpresa: Jéssica tira uns boxers masculinos da cápsula do tempo e a história surpreende tudo e todos
Big Brother
Catarina Miranda loucamente apaixonada: «Pensava que ia ficar sozinha mas voltei a apaixonar-me»
Treinadora
Tem 94 anos e é uma inspiração: são estes os exercícios que esta mulher faz para se manter ativa
Ambientador
Dizem que este ambientador da Mercadona equivale a um de 300 euros que é o mais desejado
Mercadona
Blush e lip gloss iguais aos da Hailey Bieber chegam às prateleiras da Mercadona
Saúde
Mãos e pés frios de manhã podem dizer muito sobre o seu estado de saúde. Especialista explica
Big Brother
Em estado grave por complicações no parto: Antiga estrela de reality-show causa preocupação
Agir
Agir vai ser pai e o nome da madrinha vai surpreendê-lo
Pedro Barroso
Ator da TVI dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»
Vuelta
Vuelta: Pellizzari vence a 17.ª etapa na subida ao Alto de El Morredero
José Sócrates
"Mas eu ouvi bem? A senhora juiza vai aceitar isto?". Sócrates exalta-se ao ser questionado sobre uma transferência entre Carlos Santos Silva e Sandra Santos
Marilo Montero
Especialista garante que não é genética. O 'mistério' das incríveis pernas aos 60 anos desta apresentadora espanhola