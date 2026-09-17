Stavros Floros

Há 21 min
Mais Vistos
Cristina Ferreira comenta notícias sobre casamento de Francisco Monteiro
00:01:52
Dois às 10
Cristina Ferreira comenta notícias sobre casamento de Francisco Monteiro
Cristina Ferreira comenta polémica relacionada com a namorada de Francisco Monteiro
00:10:22
Dois às 10
Cristina Ferreira comenta polémica relacionada com a namorada de Francisco Monteiro
Envelope com mensagem escondida agita a casa logo pela manhã. E só um concorrente teve a coragem de o abrir
00:02:42
Big Brother
Envelope com mensagem escondida agita a casa logo pela manhã. E só um concorrente teve a coragem de o abrir
Cristina Ferreira em choque com afirmação de Teresa Silva: «Fiquei sem nada para dizer»
00:02:15
Dois às 10
Cristina Ferreira em choque com afirmação de Teresa Silva: «Fiquei sem nada para dizer»
Destaques IOL
Piscina gigantesca e vista para a Marina de Cascais: espreite o jardim de luxo da casa de Lili Caneças
Lili Caneças
Piscina gigantesca e vista para a Marina de Cascais: espreite o jardim de luxo da casa de Lili Caneças
Três meses depois do casamento, marido morre e mulher grávida desaparece em Veneza
Veneza
Três meses depois do casamento, marido morre e mulher grávida desaparece em Veneza
O que têm Georgina Rodríguez e Sérgio Conceição em comum? A ligação especial que quase todos desconhecem
Georgina Rodríguez
O que têm Georgina Rodríguez e Sérgio Conceição em comum? A ligação especial que quase todos desconhecem
Pivôs de noticiário em choque. Helicóptero com equipa de repórteres despenha-se quando faziam cobertura de um acidente [vídeo]
Queda de helicóptero
Pivôs de noticiário em choque. Helicóptero com equipa de repórteres despenha-se quando faziam cobertura de um acidente [vídeo]
Mais Lidas
Volta chega a render "40 euros por dia". Há sem abrigo a recusar trabalho e a reincidir na toxicopendência
Volta
Volta chega a render "40 euros por dia". Há sem abrigo a recusar trabalho e a reincidir na toxicopendência
Muito se tem falado da popularidade no BB All Stars e já saiu o ranking novo: Descubra se Helena Isabel foi destronada
Big Brother
Muito se tem falado da popularidade no BB All Stars e já saiu o ranking novo: Descubra se Helena Isabel foi destronada
Com apenas 4 anos, não imagina a prenda de luxo que o filho de Sónia Jesus vai receber. Pode custar milhares de euros
Big Brother
Com apenas 4 anos, não imagina a prenda de luxo que o filho de Sónia Jesus vai receber. Pode custar milhares de euros
Encontrados sem vida todos os ocupantes do avião que se despenhou na Colômbia
Acidente aéreo
Encontrados sem vida todos os ocupantes do avião que se despenhou na Colômbia
Surpresa! Meses após assumirem relação, Joana Diniz e o namorado aumentam a família: «Olívia Diniz Prata»
Big Brother
Surpresa! Meses após assumirem relação, Joana Diniz e o namorado aumentam a família: «Olívia Diniz Prata»
Esta aldeia inglesa 'votou' a favor da independência do Reino Unido em protesto contra a chegada de 1.256 imigrantes
Inglaterra
Esta aldeia inglesa 'votou' a favor da independência do Reino Unido em protesto contra a chegada de 1.256 imigrantes