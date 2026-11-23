Stephanie LeBlanc, norte-americana que vivia em Los Angeles, revelou nas redes sociais que trocou os EUA por Portugal com o marido e os dois filhos. Diz ter procurado uma vida mais segura e tranquila, com mais tempo em família e liberdade para os filhos crescerem, além de explicar que passou a ver “riqueza” de forma diferente. Atualmente ajuda outras pessoas a mudar-se para Portugal, partilhando informação sobre vistos como D7, D8 e Visto Gold e sobre arrendamento e compra de imóveis.



