Facebook Instagram

"Super diferente, mas adoro": Rebeca Caldeira apresenta o modelador que está a conquistar as redes

Há 3h e 2min

Este artigo pode conter links afiliados*

Rebeca Caldeira mostrou nas redes sociais como utiliza o TYMO ROVY, um modelador de cabelo tipo Deep Waver disponível na Amazon com 4,6 estrelas em mais de 11.400 avaliações. O aparelho cria ondas largas e definidas com aspeto natural graças aos três tubos de 25 mm e à tecnologia de aquecimento de dupla face, sem exigir técnica especial — basta posicionar, pressionar e repetir. Com revestimento de cerâmica turmalina, cinco níveis de temperatura entre 140ºC e 220ºC, aquecimento em 30 segundos e proteção anti-queimaduras, combina eficácia com segurança e facilidade de uso. Os resultados falam por si: seguidores e compradores elogiam as ondas que aguentam o dia todo, o volume conseguido em menos de cinco minutos e a simplicidade de um aparelho que torna as beach waves acessíveis a qualquer pessoa em casa.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Mais Vistos
00:04:03
1ª Companhia
«Estou chocado»: A reação do Comandante Moutinho após erro grave de Soraia Sousa
tvi
00:04:22
Dois às 10
Instrutor Joaquim dá a sua opinião sobre Filipe Delgado
tvi
00:01:20
1ª Companhia
Recruta passa por situação inusitada durante prova de avaliação e pede desculpa aos instrutores
tvi
00:02:28
1ª Companhia
Noélia dispara farpa a Filipe Delgado e a reação do recruta é hilariante
tvi
Destaques IOL
Viagens
As ilhas onde está sempre bom tempo ficam a apenas duas horas de Portugal
Férias 2026
É mais barato do que o Algarve e está sempre calor: vale a pena ir a este destino de sonho nas férias
Férias 2026
Sem sair da Europa, descobrimos uma praia com águas cristalinas e temperatura até 28 graus
Novidades
Capas de edredão bonitas e baratas? Há uma nova oportunidade a não perder no Continente
Mais Lidas
Instrutor Joaquim
O gesto inusitado desta recruta deixou o Instrutor Joaquim fora de si. E já tem 1 Milhão de visualizações em apenas 12 horas
Viagens
As ilhas onde está sempre bom tempo ficam a apenas duas horas de Portugal
Ucrânia
Ucrânia recupera numa semana território que a Rússia demorou dois meses a conquistar
cnn
Longevidade
Aos 92 anos, Alice sai de casa de madrugada para uma rotina "muito melhor do que remédios"
versa
Paris Saint-Germain
João Neves responde a Dembélé: «Quando temos algo a dizer, dizemos na cara»
maisfutebol
El Niño Portugal
Se La Niña transitar para El Niño no verão, Portugal "está longe" dos efeitos
cnn