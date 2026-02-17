"Super diferente, mas adoro": Rebeca Caldeira apresenta o modelador que está a conquistar as redes

Este artigo pode conter links afiliados*

Rebeca Caldeira mostrou nas redes sociais como utiliza o TYMO ROVY, um modelador de cabelo tipo Deep Waver disponível na Amazon com 4,6 estrelas em mais de 11.400 avaliações. O aparelho cria ondas largas e definidas com aspeto natural graças aos três tubos de 25 mm e à tecnologia de aquecimento de dupla face, sem exigir técnica especial — basta posicionar, pressionar e repetir. Com revestimento de cerâmica turmalina, cinco níveis de temperatura entre 140ºC e 220ºC, aquecimento em 30 segundos e proteção anti-queimaduras, combina eficácia com segurança e facilidade de uso. Os resultados falam por si: seguidores e compradores elogiam as ondas que aguentam o dia todo, o volume conseguido em menos de cinco minutos e a simplicidade de um aparelho que torna as beach waves acessíveis a qualquer pessoa em casa.

